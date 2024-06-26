Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрители ждали многого от сериала "Тень Чикатило", но признали его неудачным
Тренер Дарья Шевченко порекомендовала выполнять упражнение "сотня"
В G7 нет консенсуса по вопросу использования замороженных активов России
Карпов: Футболист Козлов перейдет в "Краснодар"
Эффект Доплера преодолён: впервые в России установлена связь с космосом в стандарте 5
Усик больше не абсолютный чемпион мира по боксу
Мбаппе оскорбил Левандовского после удара по сломанному носу на Евро-2024
Как приготовить картофель по-гречески
Месси получил травму на Кубке Америки и нуждается в медобследовании
В Перинатальном центре Владивостока родились девочки-четверняшки

Во Владивостоке в результате уникальной беременности родилась четверня

1:08
Здоровье

В Перинатальном центре Владивостока родились четыре малышки. Они стали первой четвернёй, родившейся в Приморском крае за последние 2 года.

Во Владивостоке в результате уникальной беременности родилась четверня
Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья, девочки появились на свет 23 июня на сроке  29,5 недель. Будущая мама на момент начала экстренных родов находилась на лечении в отделении патологии беременности.

"Молниеносно начала развиваться отслойка плаценты. Чтобы спасти жизни малышек и мамы, врачи оперативно развернули операционную и приняли роды", — рассказал собеседник агентства.

Малышки родились весом в 1270, 1220, 1210 и 940 грамм. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в отделении реанимации. Для женщины эти роды стали пятыми в жизни, дома маму ждут ещё четверо детей.

Специалисты отметили, что самостоятельная беременность четвернёй — это огромная редкость.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Хестанова Аза
занимается всей амбулаторной гинекологией, ведет первичные и повторные приемы женщин, проводит УЗИ органов малого таза у женщин, кольпоскопию, ультразвуковую гистеросальпингоскопию, рентгеновскую гистеросальпингографию, раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала, инфекционный скрининг, хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, лазерное лечение патологии шейки матки, влагалища и вульвы, удаление кондилом НПО, радиоволновую хирургию патологии шейки матки, радиоволновую коагуляцию шейки матки, радиоволновое удаление кисты шейки матки, биопсию эндометрия, контролируемую индукцию овуляции, стимуляцию овуляции при эндокринном и иных видах бесплодии, инсеминации и ЭКО, планирование беременности, ведение беременности и т
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
Карпов: Футболист Козлов перейдет в "Краснодар"
Эффект Доплера преодолён: впервые в России установлена связь с космосом в стандарте 5
Усик больше не абсолютный чемпион мира по боксу
Мбаппе оскорбил Левандовского после удара по сломанному носу на Евро-2024
Как приготовить картофель по-гречески
Месси получил травму на Кубке Америки и нуждается в медобследовании
Зрители полюбили сериал "Пёс" не только из-за собаки
Гейтс предрёк американским компаниям проблемы в случае возвращения к власти Трампа
Эффективная альтернатива антидождю: экономия без потери качества
В Южной Осетии приостановили действие закона об ОСАГО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников