В Перинатальном центре Владивостока родились девочки-четверняшки

Во Владивостоке в результате уникальной беременности родилась четверня

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Перинатальном центре Владивостока родились четыре малышки. Они стали первой четвернёй, родившейся в Приморском крае за последние 2 года.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья, девочки появились на свет 23 июня на сроке 29,5 недель. Будущая мама на момент начала экстренных родов находилась на лечении в отделении патологии беременности.

"Молниеносно начала развиваться отслойка плаценты. Чтобы спасти жизни малышек и мамы, врачи оперативно развернули операционную и приняли роды", — рассказал собеседник агентства.

Малышки родились весом в 1270, 1220, 1210 и 940 грамм. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в отделении реанимации. Для женщины эти роды стали пятыми в жизни, дома маму ждут ещё четверо детей.

Специалисты отметили, что самостоятельная беременность четвернёй — это огромная редкость.