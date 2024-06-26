В Перинатальном центре Владивостока родились девочки-четверняшки

В Перинатальном центре Владивостока родились четыре малышки. Они стали первой четвернёй, родившейся в Приморском крае за последние 2 года.
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Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья, девочки появились на свет 23 июня на сроке 29,5 недель. Будущая мама на момент начала экстренных родов находилась на лечении в отделении патологии беременности.
"Молниеносно начала развиваться отслойка плаценты. Чтобы спасти жизни малышек и мамы, врачи оперативно развернули операционную и приняли роды", — рассказал собеседник агентства.
Малышки родились весом в 1270, 1220, 1210 и 940 грамм. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в отделении реанимации. Для женщины эти роды стали пятыми в жизни, дома маму ждут ещё четверо детей.
Специалисты отметили, что самостоятельная беременность четвернёй — это огромная редкость.
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