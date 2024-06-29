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Что происходит с телом, если потреблять фастфуд всего раз в неделю

Parade: при регулярном здоровом питании фастфуд один раз в неделю не навредит

1:12
Здоровье

Широко известно, что регулярное потребление фастфуда может иметь негативные последствия для здоровья, так как такая диета обычно не сбалансирована и содержит избыточное количество быстрых углеводов. Однако, что произойдёт, если разрешить себе один визит в заведение быстрого питания каждую неделю?

Parade: при регулярном здоровом питании фастфуд один раз в неделю не навредит
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Для большинства здоровых людей, если они хорошо питаются и физически активны, употребление фастфуда один раз в неделю, скорее всего, не окажет большого влияния, особенно если вы будете контролировать свои порции и осознанно выбирать блюда", — пояснила доктор медицинских наук Ана Рейсдорф в беседе с изданием Parade.

Реакция организма на такой образ питания будет индивидуальной. Необходимо полностью исключить фастфуд из рациона при высоком артериальном давлении, заболеваниях почек и диабете, так как многие блюда снабжены избытком соли и сахара. Специалист указал, что обычный гамбургер может считаться относительно сбалансированным блюдом, однако, если его дополнить картофелем фри и сладкой газированной водой, ситуация полностью меняется.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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