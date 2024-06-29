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Учёные обнаружили, что кофе защищает от опасных последствий сидячего образа жизни

BMC Public Health: регулярное потребление кофе защищает от последствий гиподинамии

2:13
Здоровье

Ежедневное потребление кофе компенсирует годы, проведённые в сидячем положении, будь то в офисное кресло или диван. Данный бодрящий напиток способен даже уменьшить риск смерти, как утверждают учёные из университета Сучжоу (Китай). Проведя анализ состояния здоровья и привычек 10 000 американцев, они опубликовали свои результаты в журнале BMC Public Health.

BMC Public Health: регулярное потребление кофе защищает от последствий гиподинамии
Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Исследование показало, что регулярное потребление кофе защищает от негативных последствий малоподвижного образа жизни, даже если человек сидит шесть и более часов в день. Вероятность смерти у тех, кто пьёт кофе, в 1,5 раза ниже по сравнению с теми, кто не пьёт кофе при подобном образе жизни. Оказалось, что употребление кофе практически нивелирует связь между малоподвижностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Данный факт особенно удивителен, поскольку даже физические упражнения не могут полностью защитить от долгосрочных последствий сидячего образа жизни, таких как диабет второго типа, болезни сердца или инсульт.

Пока что неизвестно, по каким причинам кофе обладает подобным защитным эффектом и какая именно доза является оптимальной. У участников исследования, употреблявших кофе, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась независимо от количества выпитого кофе. Те, кто пил более 2,5 чашек в день, имели куда более низкий риск смертности от совершенно любых причин. Учёные выдвинули предположение о то м, что кофеин ускоряет обмен веществ и уменьшает воспаление, снижая вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых, а также дегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона. Некоторые соединения в кофе без кофеина также могут быть богаты антиоксидантами.

"Учитывая, что кофе представляет собой сложное соединение, необходимо продолжать работу по изучению этого напитка", — подытожили китайские учёные.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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