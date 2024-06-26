Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Луганске осудили за убийство героя России
Эксперт назвал лучшие маршруты для путешествий из Москвы
Что можно посадить в тенистых уголках сада?
ЧП под Воркутой: поезд сошёл с рельсов, десятки пострадавших
"Чудеса в группе Е": Украина вылетает, хотя по очкам не уступает лидеру группы
Почему кошки будят своих хозяев: истинные мотивы
Автоэксперты рассказали, как законно сэкономить при оформлении ОСАГО
Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом
В Боливии военные учинили переворот: демократия в опасности
Врач назвала россиянам самые полезные продукты для желудка

Врач Иванова: для желудка полезны фрукты и крупы

1:04
Здоровье

Диетолог Виктория Иванова в интервью для News.ru рассказала о продуктах, наиболее благоприятных для здоровья желудка. Среди них она выделила фрукты, овощи и злаки.

Врач Иванова: для желудка полезны фрукты и крупы
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Специалист отметила, что эти продукты богаты витаминами, клетчаткой и минералами. Кроме того, они содержат фитонутриенты, которые оказывают разнообразное положительное воздействие на организм человека.

"Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору", — пояснила Иванова.

Иванова подчеркнула, что злаки особенно полезны для стенок желудка. В частности, она рекомендовала овсянку людям, страдающим от гастрита.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле

Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Последние материалы
Как сбросить пять кг за одну неделю: эффективные рекомендации
Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане
Можно ли гулять с собакой без поводка
М1 в Беларуси: новые скоростные ограничения и достопримечательности
Почему стоит посадить на участке маки?
Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи
Чемпион ОИ Карелин не сомневается, что российским атлетам нужно участвовать в ОИ-2024
Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи
Голос Тора Иван Жарков заявил, что санкции почти не изменили дубляж фильмов
В Японии обнаружен смертельный штамм "плотоядных бактерий"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников