Врач назвала россиянам самые полезные продукты для желудка

Диетолог Виктория Иванова в интервью для News.ru рассказала о продуктах, наиболее благоприятных для здоровья желудка. Среди них она выделила фрукты, овощи и злаки.
Специалист отметила, что эти продукты богаты витаминами, клетчаткой и минералами. Кроме того, они содержат фитонутриенты, которые оказывают разнообразное положительное воздействие на организм человека.
"Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору", — пояснила Иванова.
Иванова подчеркнула, что злаки особенно полезны для стенок желудка. В частности, она рекомендовала овсянку людям, страдающим от гастрита.
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