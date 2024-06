Врач назвала россиянам самые полезные продукты для желудка

Диетолог Виктория Иванова в интервью для News.ru рассказала о продуктах, наиболее благоприятных для здоровья желудка. Среди них она выделила фрукты, овощи и злаки.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture