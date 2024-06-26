Врач назвала россиянам самые полезные продукты для желудка

Врач Иванова: для желудка полезны фрукты и крупы

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Виктория Иванова в интервью для News.ru рассказала о продуктах, наиболее благоприятных для здоровья желудка. Среди них она выделила фрукты, овощи и злаки.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Специалист отметила, что эти продукты богаты витаминами, клетчаткой и минералами. Кроме того, они содержат фитонутриенты, которые оказывают разнообразное положительное воздействие на организм человека.

"Так, например, мякоть тыквы оказывает смягчающий и защитный эффекты на слизистую оболочку желудка. Гранат за счет своих вяжущих свойств снижает выработку желудочного сока, уменьшает воспалительную реакцию слизистой желудка. Такие ягоды, как черника, клюква, голубика обладают противомикробными свойствами, нормализуют кишечную микрофлору", — пояснила Иванова.

Иванова подчеркнула, что злаки особенно полезны для стенок желудка. В частности, она рекомендовала овсянку людям, страдающим от гастрита.