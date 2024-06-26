Минздрав дал официальное разрешение на испытание на добровольцах лекарства от ботулизма, разработанное в Центре им. Гамалеи

Минздрав дал разрешение на испытание лекарства от ботулизма на добровольцах

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав официально разрешил клинические исследования лекарственного препарата от ботулизма, который был создан в Центре имени Гамалеи.

Фото: flickr.com by ccarlstead is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как рассказал министр, препарат создали на основе моноклональных антител, которые способны связывать ботулотоксин в крови человека.

Он также заявил, что препарат уже показал неплохие результаты на этапе доклинического исследования.

"Теперь принято решение перейти к изучению лекарства с участием людей", — сообщил министр.

Пока препарат будет тестироваться на здоровых людях-добровольцах, а уже затем — на тех, кто болеет ботулизмом.

Как пишет Российская газета, учёные стали разрабатывать препарат в 2016 году, а его клинические испытания были запланированы на 2024-2025 годы. Однако из-за вспышки ботулизма, было принято решение ускорить начало испытаний.