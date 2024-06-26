Диетолог порекомендовал отказаться от диет в пользу индивидуального подхода к питанию

Врач Журавлёва: стоит заменить диеты индивидуальным питанием

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слово "диета" для многих людей имеет негативный окрас и ассоциируется с дискомфортными ограничениями. Однако, по мнению диетолога Полины Журавлёвой, систематизация питания имеет смысл только в том случае, если человек может придерживаться её на протяжении всей жизни. Поэтому она предлагает заменить диеты индивидуальным, здоровым питанием, соответствующим потребностям организма.

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"Мы привыкли воспринимать диету как временную меру, как строгие ограничения, которые нужно пережить, чтобы "вернуться к нормальной жизни". Но здоровая жизнь — это не кратковременная диета, а постоянный процесс сознательного выбора правильных продуктов и привычек", — отметила Журавлёва в интервью для Общественной Службы Новостей.

Для решения проблемы раз и навсегда Полина Журавлёва советует перейти к индивидуальному плану питания. Для этого необходимо проконсультироваться с врачом, выяснить наличие хронических заболеваний и необходимых ограничений, а также проанализировать свой текущий рацион, ведя в течение недели запись всех потребляемых продуктов.

Далее специалист рекомендует определиться с целью корректировки питания, будь то снижение или набор веса, улучшение состояния кожи или, например, укрепление здоровья. После этого нужно постепенно начать вносить изменения в рацион, начиная с небольших шагов, таких как увеличение потребления овощей и фруктов, снижение количества сахара и жиров.

"Найдите баланс. Ваше питание должно быть разнообразным и удовлетворять все потребности организма, — подчеркнула эксперт. — Учитесь готовить. Это поможет вам контролировать состав продуктов и создавать вкусные и здоровые блюда".

В итоге, по мнению диетолога, новый подход к питанию должен стать устойчивым образом жизни.