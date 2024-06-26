Диетолог порекомендовал отказаться от диет в пользу индивидуального подхода к питанию

Слово "диета" для многих людей имеет негативный окрас и ассоциируется с дискомфортными ограничениями. Однако, по мнению диетолога Полины Журавлёвой, систематизация питания имеет смысл только в том случае, если человек может придерживаться её на протяжении всей жизни. Поэтому она предлагает заменить диеты индивидуальным, здоровым питанием, соответствующим потребностям организма.
"Мы привыкли воспринимать диету как временную меру, как строгие ограничения, которые нужно пережить, чтобы "вернуться к нормальной жизни". Но здоровая жизнь — это не кратковременная диета, а постоянный процесс сознательного выбора правильных продуктов и привычек", — отметила Журавлёва в интервью для Общественной Службы Новостей.
Для решения проблемы раз и навсегда Полина Журавлёва советует перейти к индивидуальному плану питания. Для этого необходимо проконсультироваться с врачом, выяснить наличие хронических заболеваний и необходимых ограничений, а также проанализировать свой текущий рацион, ведя в течение недели запись всех потребляемых продуктов.
Далее специалист рекомендует определиться с целью корректировки питания, будь то снижение или набор веса, улучшение состояния кожи или, например, укрепление здоровья. После этого нужно постепенно начать вносить изменения в рацион, начиная с небольших шагов, таких как увеличение потребления овощей и фруктов, снижение количества сахара и жиров.
"Найдите баланс. Ваше питание должно быть разнообразным и удовлетворять все потребности организма, — подчеркнула эксперт. — Учитесь готовить. Это поможет вам контролировать состав продуктов и создавать вкусные и здоровые блюда".
В итоге, по мнению диетолога, новый подход к питанию должен стать устойчивым образом жизни.
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