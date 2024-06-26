Смертельно опасная болезнь скрывалась за проблемами со зрением у девушки

Эби Мари Дин, жительница Великобритании, столкнулась с внезапным ухудшением зрения, которое оказалось симптомом смертельно опасного вида рака — меланомы сосудистой оболочки глаза. Её история, опубликованная в The Sun, стала предостережением о важности своевременной диагностики.
В 2021 году 16-летняя Эби заметила размытость зрения, но сначала не придала этому значения. Однако, когда её зрение продолжало ухудшаться, она обратилась к врачу. После обследования ей был поставлен диагноз — меланома хориоидеи (сосудистая оболочка глаза).
Прогнозы врачей изначально были оптимистичны: после лучевой терапии шансы на выздоровление оценивались в 96%. Однако, несмотря на заверения о том, что ситуация не критична, рак в 2022 году дал метастазы в лёгкие, а затем распространился и на другие органы. Несмотря на удаление глаза и замену его протезом, болезнь прогрессировала.
В последние недели жизни Эби рак поразил практически все системы организма.
"Мы доверились врачам, но лучше бы сразу удалили глаз дочери, и этим спасли бы ей жизнь", — сообщил отец девушки, посоветовав всем срочно обращаться к врачу при первых же настораживающих проблемах со здоровьем.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.