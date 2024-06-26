Смертельно опасная болезнь скрывалась за проблемами со зрением у девушки

The Sun: за внезапным ухудшением зрения девушки скрывался опасный вид рака

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эби Мари Дин, жительница Великобритании, столкнулась с внезапным ухудшением зрения, которое оказалось симптомом смертельно опасного вида рака — меланомы сосудистой оболочки глаза. Её история, опубликованная в The Sun, стала предостережением о важности своевременной диагностики.

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В 2021 году 16-летняя Эби заметила размытость зрения, но сначала не придала этому значения. Однако, когда её зрение продолжало ухудшаться, она обратилась к врачу. После обследования ей был поставлен диагноз — меланома хориоидеи (сосудистая оболочка глаза).

Прогнозы врачей изначально были оптимистичны: после лучевой терапии шансы на выздоровление оценивались в 96%. Однако, несмотря на заверения о том, что ситуация не критична, рак в 2022 году дал метастазы в лёгкие, а затем распространился и на другие органы. Несмотря на удаление глаза и замену его протезом, болезнь прогрессировала.

В последние недели жизни Эби рак поразил практически все системы организма.

"Мы доверились врачам, но лучше бы сразу удалили глаз дочери, и этим спасли бы ей жизнь", — сообщил отец девушки, посоветовав всем срочно обращаться к врачу при первых же настораживающих проблемах со здоровьем.