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В Ростовской области обнаружены новые случаи заражения геморрагической лихорадкой

Роспотребнадзор: лихорадка зафиксирована в шести районах Ростовской области

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Здоровье

В шести районах Ростовской области зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой, как сообщает управление Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: лихорадка зафиксирована в шести районах Ростовской области
Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Случаи были выявлены в таких районах, как Сальский, Орловский, Зимовниковский, Заветинский, Песчанокопский и Целинский. Все случаи были подтверждены лабораторными исследованиями.

Кроме того, мониторинг показал наличие случаев заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку) в Ремонтненском, Заветинском и Дубовском районах. По информации ведомства, в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Звереве и Орловском районе также отмечены случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии уточнили, что переносчиками этих инфекций являются клещи.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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