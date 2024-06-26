В Ростовской области обнаружены новые случаи заражения геморрагической лихорадкой

Роспотребнадзор: лихорадка зафиксирована в шести районах Ростовской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В шести районах Ростовской области зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой, как сообщает управление Роспотребнадзора.

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Случаи были выявлены в таких районах, как Сальский, Орловский, Зимовниковский, Заветинский, Песчанокопский и Целинский. Все случаи были подтверждены лабораторными исследованиями.

Кроме того, мониторинг показал наличие случаев заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку) в Ремонтненском, Заветинском и Дубовском районах. По информации ведомства, в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Звереве и Орловском районе также отмечены случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии уточнили, что переносчиками этих инфекций являются клещи.