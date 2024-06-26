В Ростовской области обнаружены новые случаи заражения геморрагической лихорадкой

В шести районах Ростовской области зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой, как сообщает управление Роспотребнадзора.
Случаи были выявлены в таких районах, как Сальский, Орловский, Зимовниковский, Заветинский, Песчанокопский и Целинский. Все случаи были подтверждены лабораторными исследованиями.
Кроме того, мониторинг показал наличие случаев заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку) в Ремонтненском, Заветинском и Дубовском районах. По информации ведомства, в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Звереве и Орловском районе также отмечены случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Специалисты центра гигиены и эпидемиологии уточнили, что переносчиками этих инфекций являются клещи.
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