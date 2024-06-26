Радуйтесь жизни!: митохондриям, которые снабжают наш мозг энергией, нужны положительные эмоции — PNAS

Стресс плохо влияет на работу митохондрий мозга

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Колумбийского университета, работавшие почти 20 лет с группой добровольцев, выяснили, что в мозге, который испытывал много стрессовых ситуаций, ухудшается энергоснабжение.

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Учёные изучали митохондрии и выяснили, что уровень психосоциального негатива происходит одновременно с понижением содержания белков, участвующих в реакциях добывания энергии.

В результате исследователи сделали вывод, что митохондриям для хорошей работы, то есть стабильного обеспечения мозга энергией, необходимо, чтобы человек испытывал положительные эмоции, пишет издание PNAS.