Радуйтесь жизни!: митохондриям, которые снабжают наш мозг энергией, нужны положительные эмоции — PNAS

Учёные из Колумбийского университета, работавшие почти 20 лет с группой добровольцев, выяснили, что в мозге, который испытывал много стрессовых ситуаций, ухудшается энергоснабжение.
Учёные изучали митохондрии и выяснили, что уровень психосоциального негатива происходит одновременно с понижением содержания белков, участвующих в реакциях добывания энергии.
В результате исследователи сделали вывод, что митохондриям для хорошей работы, то есть стабильного обеспечения мозга энергией, необходимо, чтобы человек испытывал положительные эмоции, пишет издание PNAS.
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