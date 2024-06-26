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К чему приводит дефицит витамина D: в каких продуктах его можно найти

Названы продукты, в которых содержится витамин D

1:29
Здоровье

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей.

Названы продукты, в которых содержится витамин D
Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Помимо строительной функции, витамин выполняет защитную функцию: снижает рост раковых клеток, помогает иммунной системе бороться с инфекциями, снижает выраженность воспалительных процессов.

Где он содержится

Основными источниками витамина D являются сырой яичный желток, кисломолочные продукты, сыр (творог), сливочное масло, рыбья печень, морепродукты.

Большое количество витамина D содержится в основном в продуктах животного происхождения: жирной рыбе (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), рыбьей икре, яичном желтке и молочных продуктах. Также в небольших количествах он содержится в красной икре, устрицах, лесных грибах и семенах.

Что может вызвать дефицит витамина D

При дефиците витамина D в организм всасывается меньше кальция и фосфатов. Поскольку количество кальция и фосфатов недостаточно для поддержания здоровья костей, дефицит витамина D может привести к повреждению костей, называемому рахитом у детей и остеомаляцией у взрослых.

Почему падает уровень витамина D

Дефицит витамина D чаще всего вызван недостатком солнечного света. Некоторые заболевания также могут вызывать этот недостаток.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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