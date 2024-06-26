К чему приводит дефицит витамина D: в каких продуктах его можно найти

Названы продукты, в которых содержится витамин D

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей.

Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Помимо строительной функции, витамин выполняет защитную функцию: снижает рост раковых клеток, помогает иммунной системе бороться с инфекциями, снижает выраженность воспалительных процессов.

Где он содержится

Основными источниками витамина D являются сырой яичный желток, кисломолочные продукты, сыр (творог), сливочное масло, рыбья печень, морепродукты.

Большое количество витамина D содержится в основном в продуктах животного происхождения: жирной рыбе (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), рыбьей икре, яичном желтке и молочных продуктах. Также в небольших количествах он содержится в красной икре, устрицах, лесных грибах и семенах.

Что может вызвать дефицит витамина D

При дефиците витамина D в организм всасывается меньше кальция и фосфатов. Поскольку количество кальция и фосфатов недостаточно для поддержания здоровья костей, дефицит витамина D может привести к повреждению костей, называемому рахитом у детей и остеомаляцией у взрослых.

Почему падает уровень витамина D

Дефицит витамина D чаще всего вызван недостатком солнечного света. Некоторые заболевания также могут вызывать этот недостаток.