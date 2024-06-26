К чему приводит дефицит витамина D: в каких продуктах его можно найти

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей.
Помимо строительной функции, витамин выполняет защитную функцию: снижает рост раковых клеток, помогает иммунной системе бороться с инфекциями, снижает выраженность воспалительных процессов.
Основными источниками витамина D являются сырой яичный желток, кисломолочные продукты, сыр (творог), сливочное масло, рыбья печень, морепродукты.
Большое количество витамина D содержится в основном в продуктах животного происхождения: жирной рыбе (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), рыбьей икре, яичном желтке и молочных продуктах. Также в небольших количествах он содержится в красной икре, устрицах, лесных грибах и семенах.
При дефиците витамина D в организм всасывается меньше кальция и фосфатов. Поскольку количество кальция и фосфатов недостаточно для поддержания здоровья костей, дефицит витамина D может привести к повреждению костей, называемому рахитом у детей и остеомаляцией у взрослых.
Дефицит витамина D чаще всего вызван недостатком солнечного света. Некоторые заболевания также могут вызывать этот недостаток.
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