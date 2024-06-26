Врач Мясников рассказал, что проблемы с проглатыванием пищи могут возникнуть по многим причинам

Александр Мясников в эфире программы "О самом главном” на канале Россия 1 рассказал о возможных причинах проблем с глотанием.
По его словам, для начала необходимо выяснить, при проглатывании какой пищи у человека возникают проблемы.
Если сложно проглотить как твёрдую, так и жидкую пищу, то это может говорить, что у человека проблемы с функциональным состоянием пищевода.
Если только твёрдую пищу, то дисфагия могла возникнуть из-за сужение просвета пищевода.
Для точного диагноза необходимо собрать анамнез. Например, сложности с глотанием, которые сопровождаются кашлем, могут свидетельствовать о повышенной кислотности, заявил Мясников.
Если симптомы прогрессируют, то могут заподозрить воспаление пищевода или онкологию.
Ещё одной из причин может быть ахиллезия, когда пищевод сужается там, где он переходит в желудок.
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