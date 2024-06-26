Врач Мясников рассказал, что проблемы с проглатыванием пищи могут возникнуть по многим причинам

Россиянам рассказали, из-за чего могут быть проблемы с проглатыванием пищи

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александр Мясников в эфире программы "О самом главном” на канале Россия 1 рассказал о возможных причинах проблем с глотанием.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, для начала необходимо выяснить, при проглатывании какой пищи у человека возникают проблемы.

Если сложно проглотить как твёрдую, так и жидкую пищу, то это может говорить, что у человека проблемы с функциональным состоянием пищевода.

Если только твёрдую пищу, то дисфагия могла возникнуть из-за сужение просвета пищевода.

Для точного диагноза необходимо собрать анамнез. Например, сложности с глотанием, которые сопровождаются кашлем, могут свидетельствовать о повышенной кислотности, заявил Мясников.

Если симптомы прогрессируют, то могут заподозрить воспаление пищевода или онкологию.

Ещё одной из причин может быть ахиллезия, когда пищевод сужается там, где он переходит в желудок.