Гинеколог раскрыла симптомы ПМС, которые не стоит игнорировать

Врач Мали: нельзя игнорировать бессонницу и депрессию при ПМС

В случае аномалий в менструальном цикле или выраженных проявлениях ПМС необходимо немедленно проконсультироваться с врачом, как подчеркнула акушер-гинеколог Шазия Мали в интервью для Daily Mirror.

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Врач указала на важность соблюдения регулярности и допустимых сроков цикла — от 21 до 35 дней, так как отклонения могут быть вызваны как стрессом, так и крайне серьёзными гинекологическими заболеваниями.

Также гинеколог акцентировала внимание на необходимости обращения за медицинской помощью при обильных менструациях. Кроме того, по словам врача, не следует игнорировать симптомы ПМС, включая бессонницу, частые изменения настроения и депрессию. Предменструальный синдром — это серьёзный диагноз, который требует лечения, как отмечено в публикации.