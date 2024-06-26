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Гинеколог раскрыла симптомы ПМС, которые не стоит игнорировать

Врач Мали: нельзя игнорировать бессонницу и депрессию при ПМС

Здоровье

В случае аномалий в менструальном цикле или выраженных проявлениях ПМС необходимо немедленно проконсультироваться с врачом, как подчеркнула акушер-гинеколог Шазия Мали в интервью для Daily Mirror.

Врач Мали: нельзя игнорировать бессонницу и депрессию при ПМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач указала на важность соблюдения регулярности и допустимых сроков цикла — от 21 до 35 дней, так как отклонения могут быть вызваны как стрессом, так и крайне серьёзными гинекологическими заболеваниями.

Также гинеколог акцентировала внимание на необходимости обращения за медицинской помощью при обильных менструациях. Кроме того, по словам врача, не следует игнорировать симптомы ПМС, включая бессонницу, частые изменения настроения и депрессию. Предменструальный синдром — это серьёзный диагноз, который требует лечения, как отмечено в публикации.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
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