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Диетолог: по запаху пота можно судить о состоянии здоровья человека

Врач Бородина: неприятный запах может свидетельствовать о заболеваниях почек и печени

1:04
Здоровье

Ирина Бородина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и терапевт первой категории, подчеркнула, что пот сам по себе практически не имеет запаха. Специфический запах пота является результатом деятельности бактерий, обитающих на коже, что в некоторой степени является нормальным.

Врач Бородина: неприятный запах может свидетельствовать о заболеваниях почек и печени
Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Эксперт рекомендует обратить внимание на здоровье, если человек сильно потеет в нетипичное для этого время года, например, зимой. Подобное явление может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.

Кроме того, повышенная потливость может быть предупреждающим знаком серьёзных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и онкология, сообщает "Южный федеральный".

Неприятный запах также может указывать на болезни печени, почек, сахарный диабет, инфекционные болезни и туберкулёз, добавила Бородина.

При появлении данных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, самолечение может быть опасным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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