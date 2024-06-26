Диетолог: по запаху пота можно судить о состоянии здоровья человека

Врач Бородина: неприятный запах может свидетельствовать о заболеваниях почек и печени

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирина Бородина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и терапевт первой категории, подчеркнула, что пот сам по себе практически не имеет запаха. Специфический запах пота является результатом деятельности бактерий, обитающих на коже, что в некоторой степени является нормальным.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0

Эксперт рекомендует обратить внимание на здоровье, если человек сильно потеет в нетипичное для этого время года, например, зимой. Подобное явление может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.

Кроме того, повышенная потливость может быть предупреждающим знаком серьёзных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и онкология, сообщает "Южный федеральный".

Неприятный запах также может указывать на болезни печени, почек, сахарный диабет, инфекционные болезни и туберкулёз, добавила Бородина.

При появлении данных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу, самолечение может быть опасным.