Пресс-служба приложения: бариатрические пациенты смогут консультироваться с врачами онлайн

В приложении Slimmer бариатрические пациенты смогут получить онлайн консультацию

В 2020 году учёными центра бариатрической медицины ФМБА был разработан сервис для снижения веса и борьбы с диабетом под названием Slimmer. В приложении был калькулятор индекса массы тела, трекер воды и лекарственных препаратов, а также услуги телемедицины.

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Этот сервис был создан для того, чтобы следит за показателями пациентов, которым была выполнена бариатрическая операция.

Новая функция, которую добавили в сервис, позволит пациентам получить доступ к онлайн-консультированию узкими специалистами, такими как хирурги, эндокринологи, диетологи, кардиологи, психиатры и психотерапевты.

"В приложении можно будет воспользоваться как консультативно-диагностическими, так и телемедицинскими платными услугами. Пациенты смогут связаться с врачами в комфортном для себя формате видео- или аудиозвонка или в чате", — уточнили в пресс-службе приложения Slimmer.

С появлением этой функции, стала возможна быстрая и своевременная корректировка режима пациентов, анализ изменений их веса и объёмов тела и прочее, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, передаёт Газета.ру.