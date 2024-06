Пресс-служба приложения: бариатрические пациенты смогут консультироваться с врачами онлайн

В 2020 году учёными центра бариатрической медицины ФМБА был разработан сервис для снижения веса и борьбы с диабетом под названием Slimmer. В приложении был калькулятор индекса массы тела, трекер воды и лекарственных препаратов, а также услуги телемедицины.

Фото: flickr.com by evanmwheeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic