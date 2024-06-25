Секрет долголетия открыт: кофе снижает риск преждевременной смерти

Употребление кофе снижает риск преждевременной смерти

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование американских ученых, опубликованное на основе данных Национального института здоровья и питания США за период с 2007 по 2018 год, подтвердило, что употребление кофе снижает риск преждевременной смерти среди людей, которые ведут сидячий образ жизни.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В исследование вошли данные 10 639 взрослых участников. У тех, кто проводил за компьютером или в офисе не менее шести часов в день и не употреблял кофе, риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше в 1,6 раза по сравнению с теми, кто регулярно употреблял этот напиток.

За время исследования умерли 945 участников, из которых 284 ушли из жизни в результате сердечно-сосудистых заболеваний.