Полезна ли сырая рыба: объяснение диетологов

Названы виды рыб, которые можно есть сырыми

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя употребление сырой рыбы сопряжено с риском, добавление такого продукта в свой рацион может быть полезным.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза сырой рыбы

Сырая рыба — кладезь витаминов и минералов, продукт содержит белки, витамины А, В6, D, кальций, цинк, йод, насыщенные жирные кислоты, железо и магний.

Этот продукт быстро питает организм и регулирует артериальное давление, замедляет процессы старения и улучшает состояние волос и кожи.

Какую рыбу можно есть сырой

Все представители семейства лососевых, такие как форель, лосось или горбуша, разрешается употреблять в сыром виде.

Морской окунь, лещ, тунец и марлин также безопасны, особенно если они были предварительно заморожены. Но речную рыбу в сыром виде не едят.

Чем может быть опасна сырая рыба

Помимо пищевого отравления, употребление в пищу сырой, заражённой рыбы может привести к таким заболеваниям, как описторхоз, дифиллоботриоз, диоктофимоз, конорхоз и многим другим.

Кроме того, употребление сырой рыбы категорически запрещено маленьким детям и беременным женщинам.

Самой опасной рыбой для употребления в сыром виде является речная и прудовая рыба. Именно здесь обитает большинство паразитов, вызывающих самые распространённые паразитарные заболевания.