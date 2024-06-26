Полезна ли сырая рыба: объяснение диетологов

Хотя употребление сырой рыбы сопряжено с риском, добавление такого продукта в свой рацион может быть полезным.
Сырая рыба — кладезь витаминов и минералов, продукт содержит белки, витамины А, В6, D, кальций, цинк, йод, насыщенные жирные кислоты, железо и магний.
Этот продукт быстро питает организм и регулирует артериальное давление, замедляет процессы старения и улучшает состояние волос и кожи.
Все представители семейства лососевых, такие как форель, лосось или горбуша, разрешается употреблять в сыром виде.
Морской окунь, лещ, тунец и марлин также безопасны, особенно если они были предварительно заморожены. Но речную рыбу в сыром виде не едят.
Помимо пищевого отравления, употребление в пищу сырой, заражённой рыбы может привести к таким заболеваниям, как описторхоз, дифиллоботриоз, диоктофимоз, конорхоз и многим другим.
Кроме того, употребление сырой рыбы категорически запрещено маленьким детям и беременным женщинам.
Самой опасной рыбой для употребления в сыром виде является речная и прудовая рыба. Именно здесь обитает большинство паразитов, вызывающих самые распространённые паразитарные заболевания.
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