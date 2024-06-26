Почему появляется усталость после еды и нормально ли это: объяснение диетологов

Причины, почему после еды появляется усталость

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время пищеварения кровоток перенаправляется из других частей тела к органам пищеварения, чтобы пища могла расщепляться и усваиваться.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Что вызывает усталость после еды

После еды включается наша парасимпатическая нервная система, направленная на расслабление и способствующая перераспределению крови к органам желудочно-кишечного тракта. Соответственно, попадая в желудочно-кишечный тракт, она отходит от головного мозга. Кроме того, уходит кислород. Отсюда появляется желание спать.

Простые углеводы, содержащиеся в рафинированном сахаре, конфетах и газированных напитках, быстро расщепляются организмом и вызывают скачок сахара в крови. Это может привести к последующему падению уровня сахара, из-за чего вы будете чувствовать усталость, вялость и раздражительность.

Почему вы чувствуете тяжесть после еды

Тяжесть в желудке — неприятное ощущение, возникающее как из-за неправильного питания, так и из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Довольно часто основной причиной тяжести в желудке после еды является приём большого количества пищи, с которой желудку сложно справиться.