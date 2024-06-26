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Почему появляется усталость после еды и нормально ли это: объяснение диетологов

Причины, почему после еды появляется усталость

1:14
Здоровье

Во время пищеварения кровоток перенаправляется из других частей тела к органам пищеварения, чтобы пища могла расщепляться и усваиваться.

Причины, почему после еды появляется усталость
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Что вызывает усталость после еды

После еды включается наша парасимпатическая нервная система, направленная на расслабление и способствующая перераспределению крови к органам желудочно-кишечного тракта. Соответственно, попадая в желудочно-кишечный тракт, она отходит от головного мозга. Кроме того, уходит кислород. Отсюда появляется желание спать.

Простые углеводы, содержащиеся в рафинированном сахаре, конфетах и газированных напитках, быстро расщепляются организмом и вызывают скачок сахара в крови. Это может привести к последующему падению уровня сахара, из-за чего вы будете чувствовать усталость, вялость и раздражительность.

Почему вы чувствуете тяжесть после еды

Тяжесть в желудке — неприятное ощущение, возникающее как из-за неправильного питания, так и из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Довольно часто основной причиной тяжести в желудке после еды является приём большого количества пищи, с которой желудку сложно справиться.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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