Эндокринолог предупредил о негативных последствиях смузи-диет

Врач Калинчев: смузи-диеты приводят к энергодефициту

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев в интервью для "ФедералПресс" высказал мнение, что люди, которые соблюдают смузи-диету во время похудения, на самом деле обманывают себя и сталкиваются с энергодефицитом. По его мнению, эти напитки не способствуют снижению процента жира в организме.

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"Люди, пьющие смузи, имеют дефицит в 50-80% от своей нормы. Это неизбежно приводит к срывам и отскокам. То есть худеют на 5 кг, а потом набирают 10 кг", — отметил специалист.

Калинчев подчеркнул важность правильного питания во время похудения, которое включает в себя потребление продуктов с оптимальными инсулиновыми и гликемическими индексами, чтобы обеспечить необходимое количество калорий в день. После этого, для достижения желаемых результатов, он рекомендует создать небольшой управляемый энергодефицит в пределах 10-15%.