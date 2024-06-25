Врач рекомендовал отказаться от народных методов лечения ожогов борщевика

Врач Тарасов: лечение ожогов от борщевика народными методами может нанести вред

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов предостерёг от лечения ожогов от борщевика Сосновского с помощью народных средств, которые могут привести к ухудшению состояния и даже нанести вред, сообщает URA.RU.

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Он подчеркнул, что место ожога не должно обрабатываться спиртом, сметаной, кефиром или маслом, так как это может спровоцировать инфекцию.

Борщевик является аллергеном, поэтому при ожоге необходимо начать принимать антигистаминные препараты, как отметил Тарасов.

Кроме того, рекомендуется использовать противоожоговые мази и аэрозоли, такие как пантенол. Затем следует делать антисептические примочки с корой дуба, фурацилином, а для предотвращения рубцевания — использовать специальные мази с ионами серебра, уточнил врач.

"Если ситуация становится хуже — не сидите дома, отправляйтесь в травмпункт", — дополнил специалист.