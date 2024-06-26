Какие перекусы полезны и не приводят к набору веса: советы диетологов

Ваши перекусы могут быть более полезными. Выбирайте продукты, которые содержат мало углеводов и много белка.
Орехи — отличный вариант для перекуса между приёмами пищи. Они содержат полезные жиры, белки, а также минералы и витамины. Орехи обладают антиоксидантным действием и помогают снизить риск сердечных и сосудистых заболеваний.
Вы можете выбрать такие орехи, как фундук, миндаль, грецкие орехи, бразильские и макадамия. Будьте осторожны с солёными орехами. Можно сочетать орехи с овсянкой, йогуртом, фруктами, сыром, ягодами и овощами.
Сыр также является отличным белковым перекусом. Продукт содержит витамины группы В, кальций, фосфор и полезные жиры. Вы можете сочетать разные виды сыра с овощами, фруктами и орехами.
Можно выбрать греческий йогурт. Этот продукт богат белком, а также содержит кальций и фосфор. Греческий йогурт также полезен для здоровья кишечника.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.