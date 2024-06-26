Какие перекусы полезны и не приводят к набору веса: советы диетологов

Для перекуса стоит выбирать орехи или греческий йогурт

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваши перекусы могут быть более полезными. Выбирайте продукты, которые содержат мало углеводов и много белка.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие перекусы выбрать

Орехи — отличный вариант для перекуса между приёмами пищи. Они содержат полезные жиры, белки, а также минералы и витамины. Орехи обладают антиоксидантным действием и помогают снизить риск сердечных и сосудистых заболеваний.

Вы можете выбрать такие орехи, как фундук, миндаль, грецкие орехи, бразильские и макадамия. Будьте осторожны с солёными орехами. Можно сочетать орехи с овсянкой, йогуртом, фруктами, сыром, ягодами и овощами.

Сыр также является отличным белковым перекусом. Продукт содержит витамины группы В, кальций, фосфор и полезные жиры. Вы можете сочетать разные виды сыра с овощами, фруктами и орехами.

Можно выбрать греческий йогурт. Этот продукт богат белком, а также содержит кальций и фосфор. Греческий йогурт также полезен для здоровья кишечника.