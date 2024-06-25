Врач указал на правильную дозу мелатонина, способствующую улучшению сна

Врач Москалев: препарат наиболее эффективен при дозировке 2-4 мг в сутки

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации, предоставленной пресс-секретарём ННГУ имени Лобачевского Алексеем Никоновым в социальных сетях, руководитель Института биологии старения университета Алексей Москалев определил оптимальную дозировку мелатонина для улучшения качества сна.

Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование основывалось на анализе 26 рандомизированных работ, опубликованных за период с 1987 по 2020 год.

Результаты показали, что мелатонин способствует уменьшению времени засыпания в среднем на 9,3 минуты и продлевает продолжительность сна на 19,7 минуты. Наибольшая эффективность препарата наблюдается при приёме 2-4 мг в день за 3 часа до отхода ко сну.

Москалев также подчеркнул, что действие мелатонина менее выражено у людей, страдающих бессонницей, по сравнению с теми, кто не имеет проблем со сном.

"Оптимизация схемы приёма мелатонина может повысить его эффективность в лечении бессонницы, хотя его эффект остается более слабым по сравнению с другими методами лечения, такими как когнитивно-поведенческая терапия", — уточняется в сообщении.