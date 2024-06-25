Женщина получила частичный паралич после ожога крапивой

Инцидент случился на горной тропе в Северной Америке

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время пребывания на горной тропе в Северной Америке женщина пострадала от ожога крапивой. К вечеру её самочувствие начало ухудшаться, она ощутила острую боль в ноге, сообщает Петербург2.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мере развития ситуации, у пострадавшей появилось онемение в нижних конечностях, что значительно затруднило её способность самостоятельно передвигаться. Она обратилась за помощью к спасателям, которые организовали её эвакуацию с горы. Спасательные мероприятия продолжались более пяти часов.

Медицинское обследование показало, что такая реакция организма была вызвана контактом с крапивой. В настоящее время состояние здоровья женщины стабилизировалось, она весьма быстро восстановилась.