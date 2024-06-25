Женщина получила частичный паралич после ожога крапивой

Во время пребывания на горной тропе в Северной Америке женщина пострадала от ожога крапивой. К вечеру её самочувствие начало ухудшаться, она ощутила острую боль в ноге, сообщает Петербург2.
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
По мере развития ситуации, у пострадавшей появилось онемение в нижних конечностях, что значительно затруднило её способность самостоятельно передвигаться. Она обратилась за помощью к спасателям, которые организовали её эвакуацию с горы. Спасательные мероприятия продолжались более пяти часов.
Медицинское обследование показало, что такая реакция организма была вызвана контактом с крапивой. В настоящее время состояние здоровья женщины стабилизировалось, она весьма быстро восстановилась.
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы