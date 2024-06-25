Диетолог указала на типичные ошибки в летнем рационе

Летняя жара часто приводит к изменениям в привычках питания

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летняя жара традиционно влияет на пищевые привычки многих россиян, заставляя их есть меньше и реже, отказываться от сладостей и других калорийных продуктов, а также сокращать потребление чая и кофе. Врач-диетолог Татьяна Мещерякова, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen, рассказала изданию "Вести Подмосковья" о наиболее распространенных ошибках при составлении летнего рациона.

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Специалист объяснила, что в жару организм активирует механизмы саморегуляции, контролирующие процессы теплообмена, что приводит к снижению выработки гормона грелина, ответственного за чувство голода. В результате многие люди едят реже, отказываясь от разнообразного питания.

"Это приводит либо к частому перееданию, либо к дефицитам белка, аминокислот, минералов, витаминов. В жару стоит рассчитывать небольшие порции по 300-400 граммов на 3-4 приёма пищи", — порекомендовала Мещерякова.

Еще одна распространенная ошибка заключается в избыточном потреблении фруктов и ягод. Хотя они полезны, их нельзя есть в огромных количествах. Большинство витаминов, содержащихся в них, невозможно запастись на год вперед. Перебор со свежими плодами может вызвать аллергическую реакцию или проблемы с ЖКТ, так как организм не может справиться с большим количеством фруктовых кислот и клетчатки. Слизистые желудка и кишечника раздражаются, и может произойти скачок уровня сахара в крови.

"Сезонные фрукты следует есть в разумных количествах — не больше 500 граммов в день. Фруктовые перекусы лучше делать отдельным приемом пищи без смешивания с мясом, птицей, рыбой и бобовыми. На ранние ягоды налегать не стоит — неизвестно, каким образом стимулировали их раннее созревание", — заметила специалист.

Кроме того, в жару лучше избегать попыток утолить жажду сладкой газировкой, соками и сладким квасом, так как они только усиливают жажду. Большинство таких напитков содержат от 9 до 15 граммов сахара на 100 граммов жидкости, что превышает безопасные нормы.

"Летом стоит пить чистую слабоминерализованную воду без газа. Для поддержания нормального баланса рекомендуется 30 мл воды на 1 кг веса", — резюмировала Татьяна Мещерякова.