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В Сеченовском Университете разработали инновационную малоинвазивную методику лечения витилиго

В России будут применять инновационный метод лечения витилиго

1:47
Здоровье

Сегодня 25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Существует мнение, что это заболевание нельзя вылечить, но это не так. Его можно лечить и достаточно неплохо.

В России будут применять инновационный метод лечения витилиго
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

В Сеченовском Университете была разработана инновационная малоинвазивная методика лечения этого заболевания. Сейчас её проводят в пилотном режиме. Метод заключается в пересадке клеток, которые берут из эпидермиса, дермы или жировой ткани, на поражённые участки кожи.

Этот проект был разработан в рамках "Приоритета 2030" Институтом регенеративной медицины Сеченовского Университета совместно с Клиникой кожных и венерических болезней.

"Мы готовим суспензию здоровых клеток из эпидермиса или дермы с донорского участка кожи пациента, где сохранена пигментация, а потом пересаживаем их на очаги депигментации. В течение месяца мы можем увидеть репигментацию, когда кожа приобретает естественный цвет. В России такой метод пока не применяют, а за рубежом существуют только единичные проекты", — рассказала директор Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, д. м.н. Ольга Олисова.

Кроме того, эта клиника совместно с Институтом фармации имени А. П. Нелюбина разработали крем, в основе которого находится антиоксидант карнозин. Он помогает не допустить появления новых очагов депигментированной кожи. Пока оно ещё не протестировано клинически, сделать это планируется в сентябре.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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