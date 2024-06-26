Вредная аминокислота: новое исследование по питанию и контролю веса

Аминокислота изолейцин способствует набору веса

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные, как правило, исследуют различные продукты и питательные вещества, чтобы узнать, как прожить более долгую и счастливую жизнь.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Новое исследование на мышах показало, что снижение содержания специфической аминокислоты, называемой изолейцином, может иметь много преимуществ: более долгий образ жизни, сохранение стройности и силы с возрастом, а также уменьшение количества таких проблем, как рак и проблемы с простатой.

Как это было обнаружено

Исследователь Дадли Ламминг из Университета Висконсина, говорит, что не все калории одинаковы. Он изучил аминокислоту под названием изолейцин, которую многие люди едят слишком много. В исследовании мыши, которые ели меньше изолейцина, жили дольше, оставались стройнее и в целом были здоровее.

Эта аминокислота содержится в таких продуктах, как яйца, молочные продукты, соя и мясо.

Ламминг и его команда также обнаружили, что люди с избыточным весом, как правило, едят больше изолейцина. Чтобы лучше понять это, они давали мышам другую диету — одну с меньшим количеством изолейцина. Мыши, которые ели меньше изолейцина, потеряли вес и оставались стройнее. Они также жили дольше и были здоровее во многих отношениях.