"Может сформироваться рак"‎: врач-онколог предупредил об опасности шашлыка

Врач Шорина: шашлык выделяет опасные для здоровья канцерогены

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Марина Шорина в интервью Пятому каналу предупредила, что регулярное употребление шашлыка может повысить риск развития онкологических заболеваний из-за канцерогенов, образующихся при его приготовлении. Эти вещества также негативно влияют на метаболизм и общее здоровье человека.

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"Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале, — в таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак", — пояснила Марина Шорина.

Шорина пояснила, что канцерогены способны изменять структуру ДНК, что приводит к неконтролируемому делению клеток. Со временем эти аномальные клетки увеличиваются, мутируют и становятся злокачественными.

Гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева дополнила, что любители шашлыка могут столкнуться с ускоренным старением организма из-за H-белков, содержащихся в этом блюде. По словам врача, накопление этих веществ в организме может способствовать развитию воспалительных процессов.