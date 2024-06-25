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"Может сформироваться рак"‎: врач-онколог предупредил об опасности шашлыка

Врач Шорина: шашлык выделяет опасные для здоровья канцерогены

1:11
Здоровье

Онколог Марина Шорина в интервью Пятому каналу предупредила, что регулярное употребление шашлыка может повысить риск развития онкологических заболеваний из-за канцерогенов, образующихся при его приготовлении. Эти вещества также негативно влияют на метаболизм и общее здоровье человека.

Врач Шорина: шашлык выделяет опасные для здоровья канцерогены
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале, — в таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак", — пояснила Марина Шорина.

Шорина пояснила, что канцерогены способны изменять структуру ДНК, что приводит к неконтролируемому делению клеток. Со временем эти аномальные клетки увеличиваются, мутируют и становятся злокачественными.

Гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева дополнила, что любители шашлыка могут столкнуться с ускоренным старением организма из-за H-белков, содержащихся в этом блюде. По словам врача, накопление этих веществ в организме может способствовать развитию воспалительных процессов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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