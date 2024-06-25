Врач Мясников: составьте своеобразный паспорт кожи и фиксируйте все изменения родинок

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что меланома может маскироваться под обычную родинку. Чтобы это узнать, нужно внимательно следить за родинкой и фиксировать все изменения.
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Часто родинки с волосками принимают за меланому, но это не всегда так, рассказал врач в эфире программы "О самом главном”. Он пояснил, что для эстетического вида волоски нужно подстригать, но ни в коем случае не вырывать. Так вы травмируете невус и можете вызвать в нём кровоточивость и воспаление. Такие родинки лучше удалить, отметил Мясников.
Родинки, отличающиеся выпуклостью или растущие на ножке, стоит показать специалисту. Стоит обратить особое вниманием на родинки крупных размером у человека со светлой кожей, а также на тёмные родинки с неровными краями.
Мясников заявил, что можно составить своеобразный паспорт кожи, в котором фиксировать все происходящие изменения невуса.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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