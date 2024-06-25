Врач Мясников: составьте своеобразный паспорт кожи и фиксируйте все изменения родинок

Меланома может маскироваться под обычную родинку

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что меланома может маскироваться под обычную родинку. Чтобы это узнать, нужно внимательно следить за родинкой и фиксировать все изменения.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Часто родинки с волосками принимают за меланому, но это не всегда так, рассказал врач в эфире программы "О самом главном”. Он пояснил, что для эстетического вида волоски нужно подстригать, но ни в коем случае не вырывать. Так вы травмируете невус и можете вызвать в нём кровоточивость и воспаление. Такие родинки лучше удалить, отметил Мясников.

Родинки, отличающиеся выпуклостью или растущие на ножке, стоит показать специалисту. Стоит обратить особое вниманием на родинки крупных размером у человека со светлой кожей, а также на тёмные родинки с неровными краями.

Мясников заявил, что можно составить своеобразный паспорт кожи, в котором фиксировать все происходящие изменения невуса.