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Эта зелень является настоящим суперфудом: вот почему её нужно есть

Шпинат полезен для сердца и нервной системы

1:08
Здоровье

Шпинат — настоящий суперфуд. Зелень содержит большое количество витаминов и минералов.

В чём польза шпината для организма

Шпинат богат калием. Он полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшает артериальное давление, избавляет от избытка натрия в организме.

Кроме того, шпинат содержит витамины группы В, фолиевую кислоту и магний. Витамины группы В особенно важны при некоторых неврологических патологиях, а также особенно полезны вегетарианцам, веганам и пожилым людям.

Витамины группы В способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии в организме. Фолиевая кислота играет важную роль в кроветворении. Магний поддерживает и улучшает работу нервной системы, защищает от судорог и бессонницы.

Шпинат в вашем рационе поможет снизить кровяное давление и сохранить остроту ума. Он замедляет возрастные изменения памяти. Антиоксиданты в составе помогают защитить клетки организма от разрушения.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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