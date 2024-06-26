Эта зелень является настоящим суперфудом: вот почему её нужно есть

Шпинат — настоящий суперфуд. Зелень содержит большое количество витаминов и минералов.
В чём польза шпината для организма
Шпинат богат калием. Он полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшает артериальное давление, избавляет от избытка натрия в организме.
Кроме того, шпинат содержит витамины группы В, фолиевую кислоту и магний. Витамины группы В особенно важны при некоторых неврологических патологиях, а также особенно полезны вегетарианцам, веганам и пожилым людям.
Витамины группы В способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии в организме. Фолиевая кислота играет важную роль в кроветворении. Магний поддерживает и улучшает работу нервной системы, защищает от судорог и бессонницы.
Шпинат в вашем рационе поможет снизить кровяное давление и сохранить остроту ума. Он замедляет возрастные изменения памяти. Антиоксиданты в составе помогают защитить клетки организма от разрушения.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы