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Нутрициолог предостерегла от последствий белковой диеты

Нутрициолог Ильичева: высокобелковые диеты способны спровоцировать интоксикацию

0:48
Здоровье

Диетолог Ольга Ильичева сообщила РИАМО о значительных негативных последствий у модной белковой диеты. Эта диета требует строгого соблюдения трехразового питания и исключительного потребления продуктов, богатых животными белками.

Нутрициолог Ильичева: высокобелковые диеты способны спровоцировать интоксикацию
Фото: commons.wikimedia.org by Joxemai, CC BY-SA 3.0

Хотя считается, что такая диета способствует снижению процентного содержания жира в теле, избыток белка за счёт углеводов и здоровых жиров может вызвать образование аммиака в теле.

Аммиак, в свою очередь, приводит к гипераммониемии, проявляющейся в виде частых мигреней, повышенной утомляемости, запоров и расстройства пищеварения. Ильичева подчеркнула, что процесс похудения не должен приводить к отказу от полноценного и сбалансированного питания.

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