Почему в вашем рационе должна быть форель: полезные свойства рыбы

Форель легко готовить, и она очень вкусна в любом виде — слабосолёном, солёном или запеченном с овощами и специями.
Форель содержит омега-3 жирные кислоты, важные жирорастворимые витамины А, D, Е, водорастворимые витамины группы В, а также следующие микроэлементы: калий, селен, цинк, магний, железо, натрий и фосфор.
Калорийность рыбы составляет 119 ккал на 100 грамм продукта. Форель является источником многих полезных для организма человека питательных веществ. Прежде всего, это полиненасыщенные жиры омега-3.
Эти жиры жизненно необходимы для нормального функционирования головного мозга, состояния кожи, волос, они уменьшают накопление вредных веществ в организме.
Чтобы набрать уровень омега-3, рекомендуется есть лосось, форель или сардины не реже 1-2 раз в неделю.
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