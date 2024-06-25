Почему в вашем рационе должна быть форель: полезные свойства рыбы

Форель улучшает состояние кожи и волос

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Форель легко готовить, и она очень вкусна в любом виде — слабосолёном, солёном или запеченном с овощами и специями.

Фото: commons.wikimedia.org by Fred Rüdger is licensed under for public domain

Чем полезна форель

Форель содержит омега-3 жирные кислоты, важные жирорастворимые витамины А, D, Е, водорастворимые витамины группы В, а также следующие микроэлементы: калий, селен, цинк, магний, железо, натрий и фосфор.

Калорийность рыбы составляет 119 ккал на 100 грамм продукта. Форель является источником многих полезных для организма человека питательных веществ. Прежде всего, это полиненасыщенные жиры омега-3.

Эти жиры жизненно необходимы для нормального функционирования головного мозга, состояния кожи, волос, они уменьшают накопление вредных веществ в организме.

Как часто нужно есть форель

Чтобы набрать уровень омега-3, рекомендуется есть лосось, форель или сардины не реже 1-2 раз в неделю.