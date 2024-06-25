Ультраобработанные продукты: как они влияют на иммунную систему

Ультраобработанные продукты угнетают иммунитет

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ультраобработанные продукты — это упакованные продукты с большим количеством обработки. Например, это чипсы, газированные напитки, сладости.

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Как ультраобработанные продукты влияют на иммунную систему

Исследования показали, что низкие концентрации эмульгаторов могут привести к ослаблению слизистого барьера кишечника. Это значит, что вредным бактериям легче попасть внутрь. Исследователи связывают изменения целостности кишечника с возникновением воспаления.

Ультраобработанные продукты содержат мало клетчатки, что также может нарушить целостность кишечного барьера. Клетчатка ещё необходима организму для выработки жирных кислот, которые положительно влияют на кишечный барьер.

Кроме того, ультраобработанные продукты нарушают микробиом кишечника. Это вызвано высоким уровнем сахара, соли и пищевых добавок. Они уменьшают количество полезных бактерий в кишечнике, что приводит к снижению функционирования иммунной системы.