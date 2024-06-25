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Ультраобработанные продукты: как они влияют на иммунную систему

Ультраобработанные продукты угнетают иммунитет

1:05
Здоровье

Ультраобработанные продукты — это упакованные продукты с большим количеством обработки. Например, это чипсы, газированные напитки, сладости.

Ультраобработанные продукты угнетают иммунитет
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как ультраобработанные продукты влияют на иммунную систему

Исследования показали, что низкие концентрации эмульгаторов могут привести к ослаблению слизистого барьера кишечника. Это значит, что вредным бактериям легче попасть внутрь. Исследователи связывают изменения целостности кишечника с возникновением воспаления.

Ультраобработанные продукты содержат мало клетчатки, что также может нарушить целостность кишечного барьера. Клетчатка ещё необходима организму для выработки жирных кислот, которые положительно влияют на кишечный барьер.

Кроме того, ультраобработанные продукты нарушают микробиом кишечника. Это вызвано высоким уровнем сахара, соли и пищевых добавок. Они уменьшают количество полезных бактерий в кишечнике, что приводит к снижению функционирования иммунной системы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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