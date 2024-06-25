Врач Мясников рассказал, что приём статинов, которые назначил врач, может помочь в профилактике некоторых видов рака

Врача и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "О самом главном" заявил, что статины, которые обычно применяют при терапии дислипидемии, могут быть профилактическим средством против рака.
Мясников пояснил, что статины есть в списке средств, которые используют в химиопрофилактике онкологических заболеваний. К тому же они способны снижать выраженность воспаления.
Врач рассказал, что многие боятся пить эти лекарства из-за их возможных побочных действий, например, гормонального сбоя, развития диабета, аллергии, поражения лицевого нерва.
Мясников призвал не отказываться от приёма этих препаратов, потому что побочный эффект возникает, как правило, у 1 пациента из 100.
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