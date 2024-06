Врач Мясников рассказал, что приём статинов, которые назначил врач, может помочь в профилактике некоторых видов рака

Врача и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи "О самом главном" заявил, что статины, которые обычно применяют при терапии дислипидемии, могут быть профилактическим средством против рака.

