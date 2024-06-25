Нутрициолог рассказала, кому не следует употреблять абрикосы

Нутрициолог Штуккерт: аллергикам стоит употреблять абрикосы с осторожностью

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Татьяна Штуккерт в интервью порталу "Страсти" предупредила, что людям, склонным к аллергиям, следует с осторожностью употреблять абрикосы. Кроме того, она отметила, что данные плоды содержат значительное количество сахаров.

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"Плоды содержат достаточно много сахаров и имеют высокий аллергенный потенциал. <…> То есть чем лучше качество фрукта и чем более он насыщен полезными веществами, тем более осторожными нужно быть аллергикам", — пояснила Татьяна Штуккерт.

Штуккерт также напомнила, что абрикосы являются богатым источником минералов и каротиноидов, которые преобразуются в организме в витамин А. Последний необходим для обновления клеток, поддержания здоровья зрения, кожи и сильного иммунитета.

Кроме того, нутрициолог упомянула о некоторых исследованиях, согласно которым в косточках абрикосов содержится вещество амигдалин, обладающее противораковым эффектом. Однако, по её словам, эта информация требует дальнейшего изучения и подтверждения.