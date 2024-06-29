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Учёные разработали метод ранней выявления рака яичников за несколько лет до появления первых симптомов

Cell: увеличение числа Т-клеток может быть одним из признаков рака яичников

1:51
Здоровье

Учёные из Пенсильванского университета в составе научной группы создали инновационный анализ крови. Этот метод позволяет выявить рак яичников за несколько лет до появления клинических симптомов, отслеживая активность Т-клеток. Исследование было опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine.

Cell: увеличение числа Т-клеток может быть одним из признаков рака яичников
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), PDM

Учёные пояснили, что высокодифференцированный рак яичников — наиболее распространённая форма этого заболевания, не имеет характерных признаков на ранних стадиях. Более того, традиционные анализы крови, такие как определение уровня белка CA-125 (онкомаркера рака яичников), недостаточно чувствительны для обнаружения небольших опухолей на начальных этапах развития.

В процессе исследования учёные идентифицировали новый иммунный биомаркер, способный сигнализировать о развитии рака яичников. Этот маркер был обнаружен в образцах крови 466 женщин, у которых в течение последующих пяти лет после забора крови был диагностирован рак яичников с помощью стандартных клинических тестов. Учёные заметили повышенное количество Т-клеток (Т-лимфоцитов) в крови женщин, у которых впоследствии развилось заболевание. Эти иммунные клетки отвечают за распознавание, связывание и уничтожение аномальных или чужеродных клеток, включая раковые.

Учёные установили, что за 2-4 года до постановки диагноза Т-лимфоциты начинают демонстрировать специфические паттерны клеточной сигнализации, указывающие на активное противодействие иммунной системы заболеванию. Исследователи полагают, что раннее выявление такой активности может стать эффективным методом ранней диагностики рака яичников.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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