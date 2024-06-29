Учёные разработали метод ранней выявления рака яичников за несколько лет до появления первых симптомов

Cell: увеличение числа Т-клеток может быть одним из признаков рака яичников

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Пенсильванского университета в составе научной группы создали инновационный анализ крови. Этот метод позволяет выявить рак яичников за несколько лет до появления клинических симптомов, отслеживая активность Т-клеток. Исследование было опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine.

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Учёные пояснили, что высокодифференцированный рак яичников — наиболее распространённая форма этого заболевания, не имеет характерных признаков на ранних стадиях. Более того, традиционные анализы крови, такие как определение уровня белка CA-125 (онкомаркера рака яичников), недостаточно чувствительны для обнаружения небольших опухолей на начальных этапах развития.

В процессе исследования учёные идентифицировали новый иммунный биомаркер, способный сигнализировать о развитии рака яичников. Этот маркер был обнаружен в образцах крови 466 женщин, у которых в течение последующих пяти лет после забора крови был диагностирован рак яичников с помощью стандартных клинических тестов. Учёные заметили повышенное количество Т-клеток (Т-лимфоцитов) в крови женщин, у которых впоследствии развилось заболевание. Эти иммунные клетки отвечают за распознавание, связывание и уничтожение аномальных или чужеродных клеток, включая раковые.

Учёные установили, что за 2-4 года до постановки диагноза Т-лимфоциты начинают демонстрировать специфические паттерны клеточной сигнализации, указывающие на активное противодействие иммунной системы заболеванию. Исследователи полагают, что раннее выявление такой активности может стать эффективным методом ранней диагностики рака яичников.