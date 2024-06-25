Учёные нашли новый, более высокочувствительный метод обнаружения раковых клеток при помощи МРТ

Раковые клетки поджелудочной железы можно "подсветить" на сканах МРТ

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Института науки Вейцмана разработали новый метод диагностики рака поджелудочной железы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ян Айнали is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для этого они предлагают «подсветить» опухоли поджелудочной железы на сканах МРТ, при этом можно отследить, как раковые клетки метаболизируют глюкозу, используя химически изменённую глюкозу с дейтерием.

Метод, который основан на открытии Отто Варбурга, позволяет обнаружить лактат (особый продукт, образующийся лишь в раковых клетках).

Исследователи заявили, что у такого метода более высокая чувствительность в сравнении с традиционными техниками МРТ, пишет журнал Science Advances.