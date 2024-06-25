Диетолог прояснил, можно ли есть арбуз вместе с косточками

Некоторые предполагают, что арбузные семечки могут вызвать аппендицит. Марина Степаненко, врач-диетолог из Калининграда, прокомментировала эту тему для "Клопс".
Семена арбуза не перевариваются в организме и, если они попадают внутрь, со временем они выводятся естественным путём, подчеркнула специалист. Риск аппендицита в этом случае весьма низок.
Если вы случайно проглотили пару семян, это не опасно. Однако активно их употреблять, особенно при слабой пищеварительной системе, не рекомендуется. Из-за съеденных семечек могут возникнуть вздутие или запор.
"Косточки арбуза содержат токсичные вещества и мешают пищеварению. Таже они могут застревать в складках кишечника, что приведёт к неприятным процессам", — отметила специалист.
Несмотря на это, в интернете часто пишут о пользе этих семян. Например, утверждается, что чёрные семечки арбуза могут снизить уровень "плохого" холестерина. Марина Степаненко также прокомментировала эту информацию.
"Действительно, в косточках содержится небольшое количество магния, железа и цинка. Но они принесут пользу только в том случае, если их термически обработать, например, запечь в духовке или обжарить", — объяснила врач.
Такие семечки следует употреблять без чёрной оболочки, иначе они просто не усвоятся.
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