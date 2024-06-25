Учёные разработали новый метод определения антибиотиков по отпечаткам пальцев

Отпечатки пальцев помогут узнать, принимают ли больные туберкулёзом антибиотики

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Суррея провели исследование, в ходе которого успешно обнаружили препарат в поте пальцев с такой же точностью, как и при анализе крови. Врачи утверждают, что выявлять антибиотики по отпечаткам пальцев удобнее и проще, чем с помощью анализа крови.

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Отпечатки пальцев могут стать надёжным и удобным методом для врачей, проверяющих, принимают ли больные туберкулёзом антибиотики. Ранее "золотым стандартом" был анализ крови. Новый метод позволит контролировать течение заболеваний, таких как туберкулёз, неинвазивным способом, сообщает MedicalXpress.

Туберкулёз лечится антибактериальными препаратами. Если пациенты нарушают режим лечения, это может привести к развитию лекарственно-устойчивого туберкулёза. Учёные стремились выяснить, когда лучше всего проводить проверку и можно ли определить по поту, сколько лекарств принимает пациент.

Для этого исследователи протестировали десять пациентов с туберкулёзом в Университетском медицинском центре Гронингена в Нидерландах. Пациенты мыли руки, надевали нитриловые перчатки для стимуляции потоотделения, а затем к кончикам пальцев прижимался бумажный тестер. Результаты анализа показали, что антибиотики были обнаружены в поте с точностью 96%, а метаболит препарата — с точностью 77%. Сам препарат присутствовал в поте через один-четыре часа после приёма, а метаболит — через шесть часов.

В отличие от крови, пот не представляет биологической опасности и легче транспортируется и хранится.

Авторы исследования подчёркивают, что выявлять приём антибиотиков у больных туберкулёзом таким методом удобнее, чем с помощью анализа крови, что облегчает задачу как для пациентов, так и для служб здравоохранения.