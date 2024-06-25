Нутрициолог Ивашкевич: еда не должна застаиваться в желудке, а должна перейти в кишечник

Нутрициолог и клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что есть нужно не менее, чем за 3 часа до сна, чтобы все пищеварительные процессы в желудке закончились.
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По слова эксперта, еда не должна застаиваться в желудке, а должна перейти в кишечник. И во время вашего сна должна свободно передвигаться по кишечнику.
Когда вы едите перед сном, то у вас может появиться тяжесть, которая будет мешать качественному сну, заявила нутрициолог. Помимо этого переедание может сказываться на вашем самочувствии и на следующий день, сообщает NEWS.ru.
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