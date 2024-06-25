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Нутрициолог Ивашкевич: еда не должна застаиваться в желудке, а должна перейти в кишечник

Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 час до сна

0:39
Здоровье

Нутрициолог и клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что есть нужно не менее, чем за 3 часа до сна, чтобы все пищеварительные процессы в желудке закончились.

Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 час до сна
Фото: commons.wikimedia.org by Акабаши is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По слова эксперта, еда не должна застаиваться в желудке, а должна перейти в кишечник. И во время вашего сна должна свободно передвигаться по кишечнику. 

Когда вы едите перед сном, то у вас может появиться тяжесть, которая будет мешать качественному сну, заявила нутрициолог. Помимо этого переедание может сказываться на вашем самочувствии и на следующий день, сообщает NEWS.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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