Нутрициолог Ивашкевич: еда не должна застаиваться в желудке, а должна перейти в кишечник

Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 час до сна

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что есть нужно не менее, чем за 3 часа до сна, чтобы все пищеварительные процессы в желудке закончились.

Фото: commons.wikimedia.org by Акабаши is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По слова эксперта, еда не должна застаиваться в желудке, а должна перейти в кишечник. И во время вашего сна должна свободно передвигаться по кишечнику.

Когда вы едите перед сном, то у вас может появиться тяжесть, которая будет мешать качественному сну, заявила нутрициолог. Помимо этого переедание может сказываться на вашем самочувствии и на следующий день, сообщает NEWS.ru.