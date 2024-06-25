Министр здравоохранения Мурашко открыл новое отделение радиотерапии в НМХЦ имени Пирогова

Мурашко: многопрофильный центр оказывает помощь по 24 профилям

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл новое отделение радиотерапии в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова. В этом медицинском учреждении врачи будут оказывать специализированную помощь при лечении онкологических заболеваний, сообщает ТАСС.

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"Находимся в центре хирургии имени Пирогова. Это многопрофильный центр, который оказывает помощь по 24 профилям <…> Сегодня мы здесь открыли отделение дистанционной лучевой терапии, и это еще один такой вклад в развитие онкологической помощи в этом учреждении. 20% пациентов от общего количества — это именно пациенты онкологического профиля", — заметил Михаил Мурашко.

В отделении установлено передовое высокотехнологичное оборудование, включая линейный ускоритель, с помощью которого можно использовать все последние достижения в радиотерапии и радиохирургии для лечения злокачественных опухолей.

В центре предусмотрено использование комбинированного лечения, включая лучевую и химиотерапию (таргетную, иммунотерапию), а также полное облучение тела в качестве подготовки к аллогенной трансплантации периферических стволовых клеток.