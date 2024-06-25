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Уролог раскрыл малоизвестный факт о мужском бесплодии

Врач Липшульц: бесплодие повышает риск рака у мужчин

1:12
Здоровье

Уролог Ларри Липшульц в интервью Fox News сообщил о повышенном риске развития рака и других опасных заболеваний у мужчин с бесплодием. Он подчеркнул, что проблемы с фертильностью часто являются следствием других нарушений в организме.

Врач Липшульц: бесплодие повышает риск рака у мужчин
Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Липшульца, наиболее распространённой причиной снижения фертильности является возраст. После 50 лет способность к оплодотворению постепенно уменьшается. Другим важным фактором является ожирение.

"Проблема заключается в том, что жир превращает тестостерон в эстроген, что вредно для выработки спермы. Поддержание нормального веса принесёт пользу не только сексуальному здоровью, но и организму в целом", — сказал Липшульц.

Уролог также предостерёг от бесконтрольного приёма тестостерона из внешних источников, так как это может блокировать гормоны, отвечающие за выработку спермы. Он рекомендовал принимать тестостерон только под наблюдением врача.

Липшульц добавил, что химиотерапия, лучевая терапия и приём некоторых лекарств также могут негативно влиять на фертильность мужчин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
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