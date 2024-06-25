Уролог раскрыл малоизвестный факт о мужском бесплодии

Врач Липшульц: бесплодие повышает риск рака у мужчин

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог Ларри Липшульц в интервью Fox News сообщил о повышенном риске развития рака и других опасных заболеваний у мужчин с бесплодием. Он подчеркнул, что проблемы с фертильностью часто являются следствием других нарушений в организме.

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По словам Липшульца, наиболее распространённой причиной снижения фертильности является возраст. После 50 лет способность к оплодотворению постепенно уменьшается. Другим важным фактором является ожирение.

"Проблема заключается в том, что жир превращает тестостерон в эстроген, что вредно для выработки спермы. Поддержание нормального веса принесёт пользу не только сексуальному здоровью, но и организму в целом", — сказал Липшульц.

Уролог также предостерёг от бесконтрольного приёма тестостерона из внешних источников, так как это может блокировать гормоны, отвечающие за выработку спермы. Он рекомендовал принимать тестостерон только под наблюдением врача.

Липшульц добавил, что химиотерапия, лучевая терапия и приём некоторых лекарств также могут негативно влиять на фертильность мужчин.