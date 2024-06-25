Названы лучшие продукты для поддержания здоровья мозга: удивительные факты

Чтобы предотвратить деменцию, нужно есть клубнику и лосось

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты особенно полезны для здоровья мозга. Предлагаем узнать, какие именно продукты стоит добавить в рацион.

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Какие продукты полезны для мозга

Клубника содержит витамин С и антиоксиданты. Согласно исследованию 2019 года, употребление клубники один раз в неделю предотвращает развитие болезни Альцгеймера на 34%. Ягода способствует улучшению скорости обучения и памяти.

Грецкие орехи также полезны для здоровья мозга. Они уменьшают воспаление в организме и окислительный стресс. Это отличный источник омега-3, который эффективно поддерживает здоровье мозга.

Кроме того, лосось также снижает риски развития деменции и болезни Альцгеймера. Рыба содержит йод, цинк, железо, селен, B12 и холин, которые полезны для когнитивных функций. Диетологи рекомендуют включать в свой рацион 2-3 порции жирной рыбы в неделю.

Зелёный чай содержит антиоксиданты, которые полезны для мозга. Он также снижает риск развития деменции и улучшает рост полезных бактерий в кишечнике. Аминокислоты, содержащиеся в чае, помогают снизить уровень стресса и замедлить старение мозга.