Врач опровергла миф о способности чайных пакетиков влиять на развитие рака

Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

СМИ начали распространять информацию о возможной связи между употреблением пакетированного чая и развитием онкологических заболеваний. Журналисты интернет-издания Regions обратились за комментарием к врачу-реабилитологу Светлане Малиновской, чтобы проверить достоверность этих утверждений.

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Малиновская пояснила, что микрочастицы пластика попадают в организм человека с различными продуктами питания ежедневно. Это касается не только чая, но и других товаров в пластиковой упаковке, включая молочную продукцию и мясо. По мнению специалиста, пакетированный чай не несёт большей угрозы здоровью, чем любые другие продукты, приобретаемые в магазинах.

"Не стоит на этом зацикливаться. Идеально чистой и экологичной пищи сейчас очень мало. Дозировка пластика, которая может попасть в организм через такие продукты, не опасна", — подытожила Малиновская.