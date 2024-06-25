Врач опровергла миф о способности чайных пакетиков влиять на развитие рака

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Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина

1:00
Здоровье

СМИ начали распространять информацию о возможной связи между употреблением пакетированного чая и развитием онкологических заболеваний. Журналисты интернет-издания Regions обратились за комментарием к врачу-реабилитологу Светлане Малиновской, чтобы проверить достоверность этих утверждений.

Врач Малиновская: пакетированный чай не опаснее других продуктов из магазина
Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Малиновская пояснила, что микрочастицы пластика попадают в организм человека с различными продуктами питания ежедневно. Это касается не только чая, но и других товаров в пластиковой упаковке, включая молочную продукцию и мясо. По мнению специалиста, пакетированный чай не несёт большей угрозы здоровью, чем любые другие продукты, приобретаемые в магазинах.

"Не стоит на этом зацикливаться. Идеально чистой и экологичной пищи сейчас очень мало. Дозировка пластика, которая может попасть в организм через такие продукты, не опасна", — подытожила Малиновская.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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