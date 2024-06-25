Эндокринолог Волкова: есть 3 важных момента, которые мешают похудению после 40 лет

Эндокринолог Волкова раскрыла 3 главных причины, которые мешают похудеть

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог и эндокринолог Екатерина Волкова рассказала, почему после 40 лет женщине сложнее похудеть, и как просто сдвинуть вес с "мёртвой точки".

Фото: pxhere.com by piviso.com is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

В своём Telegram-канале она написала, что есть 3 важных момента, которые мешают похудению после 40 — это снижение уровня эстрогенов, падение качества инсулина и замедление обмена веществ в организме.

"На скорость снижения веса влияет количество наших эстрогенов. Чем ниже уровень эстрогенов, тем сложнее нам похудеть… Из-за снижения уровня эстрогенов, падает качество инсулина. Инсулин — гормон, который утилизирует глюкозу. Чем ниже качество инсулина, тем больше "свободной" глюкозы остаётся в крови, не доходя до клеток. Клетки "голодают". При этом нам хочется есть больше… С возрастом организм перестает активно тратить энергию и всё чаще её запасает”, — написала специалист.

По её словам, не стоит искать какие-то супердиеты или волшебные таблетки для того, чтобы снизить вес.

Достаточно придерживаться простых правил:

снизить употребление лёгких углеводов — хлеба и сахара;

включить в рацион ненасыщенные жирные кислоты — растительные масла, орехи, семечки;

употреблять сложные углеводы в каждый приём пищи;

есть поменьше красного мяса и побольше рыбы и, птицы;

каждый день употреблять не менее 500 г овощей;

спать 8-9 часов.