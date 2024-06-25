Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого
Самбурская в резкой форме отреагировала на слухи о романе с мужем Летучей
В Европе и США любят советского режиссёра, которого не все поняли в родной стране
Певец Эдуард Шарлот после выхода из СИЗО анонсировал тур по России
В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства
Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 часа до сна
Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции
Украинская певица Светлана Лобода сняла клип в цветах российского флага
Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско
Эндокринолог Волкова: есть 3 важных момента, которые мешают похудению после 40 лет

Эндокринолог Волкова раскрыла 3 главных причины, которые мешают похудеть

1:33
Здоровье

Гинеколог и эндокринолог Екатерина Волкова рассказала, почему после 40 лет женщине сложнее похудеть, и как просто сдвинуть вес с "мёртвой точки".

Эндокринолог Волкова раскрыла 3 главных причины, которые мешают похудеть
Фото: pxhere.com by piviso.com is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

В своём Telegram-канале она написала, что есть 3 важных момента, которые мешают похудению после 40 — это снижение уровня эстрогенов, падение качества инсулина и замедление обмена веществ в организме.

"На скорость снижения веса влияет количество наших эстрогенов. Чем ниже уровень эстрогенов, тем сложнее нам похудеть… Из-за снижения уровня эстрогенов, падает качество инсулина. Инсулин — гормон, который утилизирует глюкозу. Чем ниже качество инсулина, тем больше "свободной" глюкозы остаётся в крови, не доходя до клеток. Клетки "голодают". При этом нам хочется есть больше… С возрастом организм перестает активно тратить энергию и всё чаще её запасает”, — написала специалист.

По её словам, не стоит искать какие-то супердиеты или волшебные таблетки для того, чтобы снизить вес.

Достаточно придерживаться простых правил:

  • снизить употребление лёгких углеводов — хлеба и сахара;
  • включить в рацион ненасыщенные жирные кислоты — растительные масла, орехи, семечки;
  • употреблять сложные углеводы в каждый приём пищи;
  • есть поменьше красного мяса и побольше рыбы и, птицы;
  • каждый день употреблять не менее 500 г овощей;
  • спать 8-9 часов.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять с акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Певец Эдуард Шарлот после выхода из СИЗО анонсировал тур по России
В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства
Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 часа до сна
Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции
Украинская певица Светлана Лобода сняла клип в цветах российского флага
Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско
Вы тоже допускаете эти ошибки с орхидеями? Вот почему они перестают цвести
Автоэксперты объяснили, зачем включать печку в машине летом
Певец Олег Газманов встаёт в четыре утра и мало ест ради фигуры
В Харькове раздаются сильные взрывы на авиационном заводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников