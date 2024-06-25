Нарколог Мовчан: в первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов

Алкоголь без сомнения наносит вред всему организму. Отказ от его полного употребления запустит процессы восстановления организма почти сразу.
Нарколог, заместитель главного врача по медицинской части "Клиники Маршака" Дмитрий Мовчан рассказал, что ждёт человека, который решил начать борьбу с алкоголизмом.
"В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идёт полным ходом", — сообщил он.
По словам врача, к концу второй недели подобные симптомы уменьшатся, сон улучшится, повысится энергия и перепады настроения станут более редким явлением. Правда психологическое желание выпить алкоголь по-прежнему может сохраниться. Здесь главное запастись терпением, можно обратиться за помощью к специалисту, если чувствуете, что сами не справляетесь.
"К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, повреждённая от спиртного, начнёт активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придёт в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы", — заявил нарколог.
Он также отметил, что первые полгода будет идти активное очищение и восстановление организма. Чтобы легче пережить этот этап, необходимо найти альтернативные способы борьбы со стрессом, какие-то занятия и увлечения, которые заполнят время, передают Известия.
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.