Нарколог Мовчан: в первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов

Нарколог Мовчан рассказал, что случится с организмом при отказе от алкоголя

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь без сомнения наносит вред всему организму. Отказ от его полного употребления запустит процессы восстановления организма почти сразу.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Нарколог, заместитель главного врача по медицинской части "Клиники Маршака" Дмитрий Мовчан рассказал, что ждёт человека, который решил начать борьбу с алкоголизмом.

"В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идёт полным ходом", — сообщил он.

По словам врача, к концу второй недели подобные симптомы уменьшатся, сон улучшится, повысится энергия и перепады настроения станут более редким явлением. Правда психологическое желание выпить алкоголь по-прежнему может сохраниться. Здесь главное запастись терпением, можно обратиться за помощью к специалисту, если чувствуете, что сами не справляетесь.

"К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, повреждённая от спиртного, начнёт активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придёт в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы", — заявил нарколог.

Он также отметил, что первые полгода будет идти активное очищение и восстановление организма. Чтобы легче пережить этот этап, необходимо найти альтернативные способы борьбы со стрессом, какие-то занятия и увлечения, которые заполнят время, передают Известия.