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Акушер рассказал, какие симптомы у женщин требуют срочного визита к врачу

Врач Коссовская: необходимо обратиться к врачу при длительных менструациях

1:15
Здоровье

При обильных и продолжительных менструациях следует обратиться к врачу, сообщила акушер-гинеколог Анна Коссовская в интервью "Пятому каналу". Она предупредила женщин о симптомах, требующих немедленной медицинской помощи.

Врач Коссовская: необходимо обратиться к врачу при длительных менструациях
Фото: commons.wikimedia. org by Punsararavishan, CC BY-SA 4.0

"Как только пациентка приходит в аптечной пункт и выбирает для себя прокладки с большим количеством капелек на упаковке, и с каждым разом их всё больше и больше, нужно пойти к врачу", — уточнила Анна Коссовская.

Врач пояснила, что увеличение длительности и интенсивности менструаций может быть связано с замещением мышечной ткани матки соединительной. Кроме того, причиной могут быть регулярный дефицит сна, стресс, сильные физические нагрузки, резкие изменения массы тела, изменения в рационе и различные заболевания, включая вирусные и гормональные.

Коссовская также отметила, что если менструация настолько обильна, что гигиенические средства приходится менять каждый час, необходимо срочно обратиться к врачу.

"Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, конечно, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение", — призывает врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
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