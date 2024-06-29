Акушер рассказал, какие симптомы у женщин требуют срочного визита к врачу

При обильных и продолжительных менструациях следует обратиться к врачу, сообщила акушер-гинеколог Анна Коссовская в интервью "Пятому каналу". Она предупредила женщин о симптомах, требующих немедленной медицинской помощи.
"Как только пациентка приходит в аптечной пункт и выбирает для себя прокладки с большим количеством капелек на упаковке, и с каждым разом их всё больше и больше, нужно пойти к врачу", — уточнила Анна Коссовская.
Врач пояснила, что увеличение длительности и интенсивности менструаций может быть связано с замещением мышечной ткани матки соединительной. Кроме того, причиной могут быть регулярный дефицит сна, стресс, сильные физические нагрузки, резкие изменения массы тела, изменения в рационе и различные заболевания, включая вирусные и гормональные.
Коссовская также отметила, что если менструация настолько обильна, что гигиенические средства приходится менять каждый час, необходимо срочно обратиться к врачу.
"Если это профузные алые кровянистые выделения, когда прокладка наполняется за полчаса-час, конечно, нужно вызывать скорую и останавливать кровотечение", — призывает врач.
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