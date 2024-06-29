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Диетолог рассказал, какая окрошка подходит для частого употребления

Врач Стародубова: окрошку на основе кисломолочных продуктов можно есть часто

1:03
Здоровье

В летний период, когда люди ищут способы охладиться, окрошка становится популярным блюдом на столах россиян. Антонина Стародубова, ведущий диетолог департамента здравоохранения Москвы, поделилась рекомендациями по приготовлению более здоровой версии этого блюда.

Врач Стародубова: окрошку на основе кисломолочных продуктов можно есть часто
Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, CC BY-SA 3.0

Диетолог советует использовать нежирную сметану или йогурт вместо майонеза для заправки окрошки. Майонез не только увеличивает калорийность, но и может негативно повлиять на фигуру.

"Кисломолочные продукты в окрошке — это источник полноценного белка, кальция, фосфора, магния, витаминов В12, А, Е, D", — пояснила специалист.

По словам Стародубовой, окрошку можно употреблять несколько раз в неделю, если она приготовлена на основе кисломолочных продуктов, свежей зелени, овощей и нежирного мяса или птицы, как пишет РГ.

Если для приготовления окрошки используется квас, рекомендуется выбирать варианты с низким содержанием сахара.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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