Диетолог рассказал, какая окрошка подходит для частого употребления

Врач Стародубова: окрошку на основе кисломолочных продуктов можно есть часто

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В летний период, когда люди ищут способы охладиться, окрошка становится популярным блюдом на столах россиян. Антонина Стародубова, ведущий диетолог департамента здравоохранения Москвы, поделилась рекомендациями по приготовлению более здоровой версии этого блюда.

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Диетолог советует использовать нежирную сметану или йогурт вместо майонеза для заправки окрошки. Майонез не только увеличивает калорийность, но и может негативно повлиять на фигуру.

"Кисломолочные продукты в окрошке — это источник полноценного белка, кальция, фосфора, магния, витаминов В12, А, Е, D", — пояснила специалист.

По словам Стародубовой, окрошку можно употреблять несколько раз в неделю, если она приготовлена на основе кисломолочных продуктов, свежей зелени, овощей и нежирного мяса или птицы, как пишет РГ.

Если для приготовления окрошки используется квас, рекомендуется выбирать варианты с низким содержанием сахара.