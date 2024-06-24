Ранние арбузы могут быть опасны: врач предупредил о возможных рисках

В августе стартует сезон арбузов, но даже в разгар сезона непросто найти качественный плод. С ранними арбузами ситуация ещё сложнее. По словам врача-эндокринолога-диетолога Алексея Калинчева, употребление таких арбузов может привести к различным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.
"Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора", — подчеркнул врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев в интервью для РИА "ФедералПресс".
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.