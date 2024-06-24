Ранние арбузы могут быть опасны: врач предупредил о возможных рисках

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Врач Калинчев: ранние арбузы вредят ЖКТ

0:37
Здоровье

В августе стартует сезон арбузов, но даже в разгар сезона непросто найти качественный плод. С ранними арбузами ситуация ещё сложнее. По словам врача-эндокринолога-диетолога Алексея Калинчева, употребление таких арбузов может привести к различным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.

Врач Калинчев: ранние арбузы вредят ЖКТ
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора", — подчеркнул врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев в интервью для РИА "ФедералПресс".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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