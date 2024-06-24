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Россиянка страдала от редкой патологии, которая вызывала у нее до 100 приступов головной боли в день

В Ростове медики спасли женщину, страдавшую от 100 приступов головной боли в день

1:01
Здоровье

В Ростове-на-Дону врачи помогли 49-летней женщине, которая страдала от головных болей до 100 раз в день. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Ростове медики спасли женщину, страдавшую от 100 приступов головной боли в день
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

Сначала пациентка обратилась в поликлинику по месту жительства, жалуясь на ежедневные пульсирующие головные боли с августа 2023 года. Приступы длились по пять минут и доходили до ста в день. Невролог назначил лечение, которое помогло на полгода, но затем боли вернулись. Врачи Областного центра диагностики и лечения смогли поставить правильный диагноз и назначить необходимую терапию. Выяснилось, что у пациентки эпизодическая пароксизмальная гемикрания - разновидность головной боли с вегетативными расстройствами.

"Повторно пациентка посетила врача через две недели — головные боли полностью регрессировали, жалоб нет", — прокомментировали неординарный клинический случай в региональном  Минздраве.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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