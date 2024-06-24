В жару россиянам стоит избегать трёх препаратов из-за риска галлюцинаций и комы

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Врач Петрова: антидепрессанты могут вызвать тепловой удар

1:02
Здоровье

В жаркую погоду необходимо с осторожностью относиться к приёму некоторых медикаментов или вообще ограничить их использование, как подчеркнула в интервью для 360. ru эндокринолог Наталья Петрова.

Врач Петрова: антидепрессанты могут вызвать тепловой удар
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under public domain

Она указала, что бета-блокаторы, диуретики и антидепрессанты могут способствовать развитию теплового удара. Бета-блокаторы, например, замедляют сердечный ритм, что может нарушить терморегуляцию и привести к перегреву. Диуретики же увеличивают риск обезвоживания, усиливая выведение электролитов из организма и также способствуя перегреву.

Приём антидепрессантов в жару также опасен, поскольку они воздействуют на нервную систему, замедляя её реакции, что может привести к невосприимчивости к симптомам теплового удара, обмороку и обезвоживанию. В отсутствие своевременного лечения это может закончиться гипертермией, галлюцинациями, рвотой и судорогами, даже комой.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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