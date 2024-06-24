В жару россиянам стоит избегать трёх препаратов из-за риска галлюцинаций и комы

Врач Петрова: антидепрессанты могут вызвать тепловой удар

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду необходимо с осторожностью относиться к приёму некоторых медикаментов или вообще ограничить их использование, как подчеркнула в интервью для 360. ru эндокринолог Наталья Петрова.

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Она указала, что бета-блокаторы, диуретики и антидепрессанты могут способствовать развитию теплового удара. Бета-блокаторы, например, замедляют сердечный ритм, что может нарушить терморегуляцию и привести к перегреву. Диуретики же увеличивают риск обезвоживания, усиливая выведение электролитов из организма и также способствуя перегреву.

Приём антидепрессантов в жару также опасен, поскольку они воздействуют на нервную систему, замедляя её реакции, что может привести к невосприимчивости к симптомам теплового удара, обмороку и обезвоживанию. В отсутствие своевременного лечения это может закончиться гипертермией, галлюцинациями, рвотой и судорогами, даже комой.