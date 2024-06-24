Определены продукты — источники ботулотоксина, которые есть на каждой кухне

Терапевт Курова: консервы, рыба и мёд могут вызвать ботулизм

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Продукты, такие как мёд, консервы и рыба, могут представлять угрозу заражения ботулизмом, как сообщила интернет-изданию Regions врач-терапевт и нутрициолог Анастасия Курова. Она подчеркнула, что эти продукты часто неправильно обрабатываются или неправильно хранятся.

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"В домашнем консервировании часто недостаточны строгие условия стерилизации, а промышленные консервированные продукты, например овощи, имеют очень низкий риск заражения, так как условия стерилизации у большинства производителей очень строгие и регламентированы стандартами", — сообщила специалист.

Рыба, включая копчёный лосось, сельдь и скумбрию, может стать питательной средой для Clostridium botulinum. По рекомендации врача, такие продукты следует приобретать только в официальных торговых точках. Риск заражения ботулизмом также существует при хранении колбасы, ветчины, паштетов в условиях, благоприятствующих размножению бактерий. Даже непастеризованный мёд может быть опасен. Специалист также отметила, что продукты, подверженные образованию ботулотоксина, необходимо хранить при низких температурах.