Определены продукты — источники ботулотоксина, которые есть на каждой кухне

Продукты, такие как мёд, консервы и рыба, могут представлять угрозу заражения ботулизмом, как сообщила интернет-изданию Regions врач-терапевт и нутрициолог Анастасия Курова. Она подчеркнула, что эти продукты часто неправильно обрабатываются или неправильно хранятся.
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"В домашнем консервировании часто недостаточны строгие условия стерилизации, а промышленные консервированные продукты, например овощи, имеют очень низкий риск заражения, так как условия стерилизации у большинства производителей очень строгие и регламентированы стандартами", — сообщила специалист.
Рыба, включая копчёный лосось, сельдь и скумбрию, может стать питательной средой для Clostridium botulinum. По рекомендации врача, такие продукты следует приобретать только в официальных торговых точках. Риск заражения ботулизмом также существует при хранении колбасы, ветчины, паштетов в условиях, благоприятствующих размножению бактерий. Даже непастеризованный мёд может быть опасен. Специалист также отметила, что продукты, подверженные образованию ботулотоксина, необходимо хранить при низких температурах.
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